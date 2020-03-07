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Яке свято сьогодні, 7 березня

7 березня – День пам’яті святого Маврикія та 70 мучеників Апамейських. Він був воєначальником у місті Апамеї за часів імператора-язичника Максиміана і поширював серед солдатів християнське віровчення.

Коли імператор довідався про це, вимагав, аби Маврикій, його син і 70 воїнів зреклися Христа. Але вони стояли на своєму, і Максиміан наказав на очах воєначальника стратити його рідного сина, а самого Маврикія та воїнів прив’язали до дерев і обмазали медом. Їх до смерті закусали оси та бджоли.

У народі День Маврикія асоціювали з прильотом птахів – ластівок і шпаків. Вважалося, що перша ластівка на своїх крилах приносить весну.

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У світі на 7 березня припадає День дудла (Doodle – своєрідні малюнки з нагоди знаменних подій).

Іменини сьогодні святкують Леонід, Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Галактіон, Іван, Йосип, Михайло, Петро, Федір, Варвара та Ірина.

Прикмети на 7 березня

  • Туман і холодно на Маврикія – літо буде дощове.
  • Сніг і хуртовина – попереду холодні дні.
  • Хмари високо – до дощу або снігу.
  • Якщо птахи прилетіли до Маврикія, весна буде ранньою.
  • Заспівав жайворонок – весна зовсім близько.
  • Граки в’ють гнізда – до теплої весни.
  • Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.
  • Хто першим у родині побачить приліт граків, буде найщасливішим.
  • Посадити капусту в цей день – до багатого врожаю.

Що не можна робити 7 березня

  • Якщо у цей день повний місяць, не можна посипати городи гноєм – бур’янів буде багато.
  • Якщо 7 березня розорити гніздо ластівки, обличчя плямами вкриється.

Які ще свята будуть до кінця місяця, дивіться у календарі свят на березень 2020.

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