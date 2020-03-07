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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 7 лютого, місячний день

7 лютого Місяць перебуває в знаку Лев. Це 14 місячний день.

Небезпечний період для будь-яких починань. Необхідно сконцентруватися на важливому і вчасно реагувати на раптові проблеми.

Багатьох людей буде тягнути на нові знайомства і спілкування. У цей день більшість фінансові операції будуть успішними.

Читайте: Календар магнітних бур в березні 2020

У більшості людей в 14 місячну добу проявляється схильність до підвищеного зарозумілості і, як ніколи загострюється схильність до лестощів.

Що можна робити 7 лютого: складати плани на майбутнє.

Що категорично не можна робити на 14 місячний день: проводити ділові зустрічі.

Раніше Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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