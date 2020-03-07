До свята 8 березня всі чоловіки готуються заздалегідь. Хтось біжить купувати подарунки, хтось квіти, а хтось хаотично шукає в інтернеті кращі рядки, щоб зробити цей день ще приємнішим.
Особливо актуальні привітання в картинках, якщо людина, яку ви хочете привітати, живе у іншому місті або ж просто не має можливості з вами зустрітися.
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Факти ICTV підготували прикольні картинки з Міжнародним жіночим днем 8 березня.
Якщо ж вашій мамі, дружині або колезі не подобаються привітання у жартівливій формі, то Факти ICTV зібрали офіційні привітання з 8 березня у віршах та прозі.
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