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Факти / Lifestyle

З Міжнародним жіночим днем! Прикольні привітання у картинках

До свята 8 березня всі чоловіки готуються заздалегідь. Хтось біжить купувати подарунки, хтось квіти, а хтось хаотично шукає в інтернеті кращі рядки, щоб зробити цей день ще приємнішим.

Особливо актуальні привітання в картинках, якщо людина, яку ви хочете привітати, живе у іншому місті або ж просто не має можливості з вами зустрітися.

Читайте: Листівки на 8 березня – найкращі привітання

Факти ICTV підготували прикольні картинки з Міжнародним жіночим днем 8 березня.

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Якщо ж вашій мамі, дружині або колезі не подобаються привітання у жартівливій формі, то Факти ICTV зібрали офіційні привітання з 8 березня у віршах та прозі.

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