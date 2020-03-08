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Факти / Lifestyle

8 березня – українські політики привітали жінок зі святом

8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день.

Президент України, депутати й міністри не забули привітати українок з цим весняним днем.

Через подвійне значення свята привітання вийшли різними: одні політики нагадували історію зародження цього дня, а інші вітали “не дивлячись ні на що”.

Читайте: Оригінальні привітання з 8 березня 2020


Раніше Факти ICTV публікували святкове відео-дудл, яке до дня 8 березня випустив Google.

Фото: Dreamstime

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