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Факти / Lifestyle

Квіти на 8 березня: ціни і де придбати

Звичайні букети або квіти в горщиках – 8 березня усі чоловіки ламають собі голову, який варіант краще обрати на подарунок для коханої.

Факти ICTV підготували для вас огляд цін на сьогодні.

Тюльпани

Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

Ці квіти вже стали традиційним подарунком для жінок. Середня ціна на них стартує від 30 грн за штуку, за букети доведеться викласти від 600 грн, в залежності від кількості.

Замовити їх можна як в інтернет-магазинах KievFlover, LaCharme, так і придбати в магазинах Камелія (проспект Перемоги, 22), Квiти & Кава (вул. Січових Стрільців, 79), LaVanda (бульвар Лесі Українки, 26), Тюльпанія (вул. О.Гончара, 65а).

Крокуси

Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

Перші провісники весни завжди порадують ваших коханих. Ціни на такі квіти стартують від 80 грн. Їх також можна замовити у вже згаданих інтернет-магазинах або придати у квіткових магазинах Києва.

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Троянди

Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

Вже стали традиційним подарунком. За троянди доведеться заплатити 35-100 грн. за штуку. Придбати їх можна, до прикладу, в квіткових магазинах Зелена галерея (вул. Пирогова, 3), Flower (вул. Г. Кірпи, 5), Квіткова ваніль (вул. Льва Толстого, 15), Grande Fleur (пр-т Московський ,9) або замовити в інтернет-магазині.

Фіалки

Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

Ці ніжні квіти підійдуть як для коханої людини, так і для мами або бабусі. Цей варіант є досить бюджетним – від 100 грн. Купити квіти можна у вже згаданих точках продажу та інтернет-магазинах. Крім згаданих, це можуть бути Fleur de Lis (вул. І.Франка, 38)Gloria (бул. Л. Українки, 13), FlowersWeb (вул. Маршала Гречка, 3) та Квіткове королівство (вул. Михайлівська 17/2).

Орхідеї

Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

На відміну від звичайного букету, такі квіти будуть тішити вашу половинку довго. Ціни на такі квіти стартують від 270 до 600 грн.

Купити її можна як в магазинах Украфлора (вул. Салютна, 2Б), Ботаніка (вул. Салютна, 2Б), ОрхідсАрт (Тверський тупик, 4), так і замовити в інтернет-магазинах, до прикладу Ваш Сад, Хай Бокс, Greensad.

Раніше Факти ICTV публікували оригінальні привітання з 8 березня 2020.

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