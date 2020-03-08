Звичайні букети або квіти в горщиках – 8 березня усі чоловіки ламають собі голову, який варіант краще обрати на подарунок для коханої.

Факти ICTV підготували для вас огляд цін на сьогодні.

Тюльпани

Ці квіти вже стали традиційним подарунком для жінок. Середня ціна на них стартує від 30 грн за штуку, за букети доведеться викласти від 600 грн, в залежності від кількості.

Замовити їх можна як в інтернет-магазинах KievFlover, LaCharme, так і придбати в магазинах Камелія (проспект Перемоги, 22), Квiти & Кава (вул. Січових Стрільців, 79), LaVanda (бульвар Лесі Українки, 26), Тюльпанія (вул. О.Гончара, 65а).

Крокуси

Перші провісники весни завжди порадують ваших коханих. Ціни на такі квіти стартують від 80 грн. Їх також можна замовити у вже згаданих інтернет-магазинах або придати у квіткових магазинах Києва.

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Троянди

Вже стали традиційним подарунком. За троянди доведеться заплатити 35-100 грн. за штуку. Придбати їх можна, до прикладу, в квіткових магазинах Зелена галерея (вул. Пирогова, 3), Flower (вул. Г. Кірпи, 5), Квіткова ваніль (вул. Льва Толстого, 15), Grande Fleur (пр-т Московський ,9) або замовити в інтернет-магазині.

Фіалки

Ці ніжні квіти підійдуть як для коханої людини, так і для мами або бабусі. Цей варіант є досить бюджетним – від 100 грн. Купити квіти можна у вже згаданих точках продажу та інтернет-магазинах. Крім згаданих, це можуть бути Fleur de Lis (вул. І.Франка, 38), Gloria (бул. Л. Українки, 13), FlowersWeb (вул. Маршала Гречка, 3) та Квіткове королівство (вул. Михайлівська 17/2).

Орхідеї

На відміну від звичайного букету, такі квіти будуть тішити вашу половинку довго. Ціни на такі квіти стартують від 270 до 600 грн.

Купити її можна як в магазинах Украфлора (вул. Салютна, 2Б), Ботаніка (вул. Салютна, 2Б), ОрхідсАрт (Тверський тупик, 4), так і замовити в інтернет-магазинах, до прикладу Ваш Сад, Хай Бокс, Greensad.

Раніше Факти ICTV публікували оригінальні привітання з 8 березня 2020.