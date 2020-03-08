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Факти / Lifestyle

Квіти на 8 березня: як обрати букет для мами та дівчини

Якщо ви вже визначилися з подарунками для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати красивий букет.

Як обрати квіти для дружини, мами чи коханої дівчини, читайте на сайті Факти ICTV.

Які букети можна подарувати близьким і знайомим на 8 березня:

  • Дівчині найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії.
  • Мамі підійде букет з гвоздиками, нігтиками, тюльпанами.
  • Дружина оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня.
  • Порадують вашу колегу білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія.
  • Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.
  • Жовті троянди, маргаритки або лотос підійдуть в якості подарунка сестрі або свекрухи.

Необов’язково дарувати дівчатам на 8 березня букети зрізаних квітів, відмінною їх заміною можуть стати квіти в горщиках. Вони не тільки послужить приємним доповненням до інтер’єру, але і збереже в собі найтепліші почуття дарувальника, що не зів’януть після того як свято закінчиться.

Читайте: Міжнародний жіночий день: як зірки вітають дам з 8 березня

Які можна подарувати квіти в горщику на 8 березня:

  • Крокуси

У продажу знайдуться крокуси різних забарвлень. Немає такої жінки, якій би не сподобалися перші провісники весни на своєму підвіконні.

  • Тюльпани

Ці традиційні квіти, які довгі роки тішили не одне покоління жінок, в горщику і після свята ще довгий час будуть приносити радість та естетичне задоволення.

  • Троянди

Дарувати троянди в свято — традиція. Вони підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері і навіть доньці. Троянди як невід’ємний атрибут свята “кричать” про любов і нові враження. Однак трояндам підійде більше домашня обстановка, ніж трудові офісні будні.

  •  Фіалки

Ця мила рослина — досить бюджетний і абсолютно невибагливий варіант. Такий подарунок підійде абсолютно будь-якій жінці – від юної дівчини до милої бабусі. Фіалка вважається затишною квіткою, тому живе в домашньому приміщенні частіше, ніж в офісах.

  • Орхідеї

Такі квіти дещо дорожчі за перелічені, зате за красою і яскравістю їм немає рівних. Їх люблять дарувати як для офісів, так і для дому. Вибір кольорів цього виду величезний: орхідеї фаленопсис, орхідеї каттлеї, орхідеї целогіни і безліч інших.

До слова, Факти ICTV підготували для вас низку привітань з 8 березня, аби ви змогли привітати своїх рідних та близьких.

Листівки на 8 березня – чудовий спосіб привітати жінок, особливо, якщо немає змоги зробити це особисто. Також ви можее використати оригінальні привітання з 8 березня або короткі привітання в СМС.

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