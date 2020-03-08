Google випустив новий дудл до Міжнародного жіночого дня. Натхненне відео символічно демонструє, як змінювалися жінки упродовж багатьох поколінь, та наскільки це свято для них важливе.

У описі до дудла зазначено, що Google шанує жінок усього світу та поколінь.

– Це багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована в Осло та Лондоні та анімована в Цюріху. Вона представляє історію цього важливого свята та те значення, яке воно має для жінок усіх поколінь, – пояснили у Google.

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