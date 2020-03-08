PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з 8 березня

8 березня – одне з найпрекрасніших весняних свят, коли хочеться дарувати своїм коханим, мамам та бабусям, подругам і просто колегам тепло, радість і любов.

Висловити свої почуття і побажання у Міжнародний жіночий день допоможуть СМС-привітання з нашої підбірки.

***

Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!

***

Чарівна і незрівнянна,
Королева, леді, панна,
Із прекрасним днем жіночим!
Нехай сяють твої очі

Від натхнення і любові.
Ніжності, краси, здоров’я.
Бути завжди чарівною
І лишатися собою!

***

З Восьмим березня вітаю!
Щирих посмішок бажаю,
Тепла, гармонії в усьому,
Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди
Нехай з тобою поруч будуть.
Життя сюрпризи хай дарує,
Щодня вітає і дивує!

Читайте: Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

***

Дозвольте, люба пані,
Зі святом привітати,
З чарівним днем весняним,
Красу і ніжність мати!

Хай кожний день приносить
Букет палких троянд,
Цукерок, компліментів,
Чарівних слів, вітань,

Увагу чоловічу,
Турботу і любов.
Хай в жилах від кохання
Аж закипає кров!

***

З 8 березня вітаю,
Квіточок тобі бажаю,
Подаруночків приємних,
Здійснення бажань таємних,
Подорожей кругосвітних,
Друзів, подружок привітних,
Настрою чудового,
Щастячка казкового!

***

Від сонця, неба і зірок,
І від трави, що скрізь буяє,
Зі святом радісним жінок
Тебе, прекрасну, я вітаю!

Хай перші квіти весняні
Тобі всю ніжність подарують,
Всміхнеться небо хай тобі,
А зорі ніжно зачарують!

***

Хай пролісок перший дарує тобі ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!

Факти ICTV також підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка