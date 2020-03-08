8 березня – одне з найпрекрасніших весняних свят, коли хочеться дарувати своїм коханим, мамам та бабусям, подругам і просто колегам тепло, радість і любов.

Висловити свої почуття і побажання у Міжнародний жіночий день допоможуть СМС-привітання з нашої підбірки.

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Чарівна і незрівнянна,

Королева, леді, панна,

Із прекрасним днем жіночим!

Нехай сяють твої очі

Від натхнення і любові.

Ніжності, краси, здоров’я.

Бути завжди чарівною

І лишатися собою!

***

З Восьмим березня вітаю!

Щирих посмішок бажаю,

Тепла, гармонії в усьому,

Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди

Нехай з тобою поруч будуть.

Життя сюрпризи хай дарує,

Щодня вітає і дивує!

Читайте: Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

***

Дозвольте, люба пані,

Зі святом привітати,

З чарівним днем весняним,

Красу і ніжність мати!

Хай кожний день приносить

Букет палких троянд,

Цукерок, компліментів,

Чарівних слів, вітань,

Увагу чоловічу,

Турботу і любов.

Хай в жилах від кохання

Аж закипає кров!

***

З 8 березня вітаю,

Квіточок тобі бажаю,

Подаруночків приємних,

Здійснення бажань таємних,

Подорожей кругосвітних,

Друзів, подружок привітних,

Настрою чудового,

Щастячка казкового!

***

Від сонця, неба і зірок,

І від трави, що скрізь буяє,

Зі святом радісним жінок

Тебе, прекрасну, я вітаю!

Хай перші квіти весняні

Тобі всю ніжність подарують,

Всміхнеться небо хай тобі,

А зорі ніжно зачарують!

***

Хай пролісок перший дарує тобі ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

Факти ICTV також підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.