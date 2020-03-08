8 березня – одне з найпрекрасніших весняних свят, коли хочеться дарувати своїм коханим, мамам та бабусям, подругам і просто колегам тепло, радість і любов.
Висловити свої почуття і побажання у Міжнародний жіночий день допоможуть СМС-привітання з нашої підбірки.
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Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
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Чарівна і незрівнянна,
Королева, леді, панна,
Із прекрасним днем жіночим!
Нехай сяють твої очі
Від натхнення і любові.
Ніжності, краси, здоров’я.
Бути завжди чарівною
І лишатися собою!
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З Восьмим березня вітаю!
Щирих посмішок бажаю,
Тепла, гармонії в усьому,
Тривог не знати, болю й втоми.
Кохання й дружба, рідні люди
Нехай з тобою поруч будуть.
Життя сюрпризи хай дарує,
Щодня вітає і дивує!
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Дозвольте, люба пані,
Зі святом привітати,
З чарівним днем весняним,
Красу і ніжність мати!
Хай кожний день приносить
Букет палких троянд,
Цукерок, компліментів,
Чарівних слів, вітань,
Увагу чоловічу,
Турботу і любов.
Хай в жилах від кохання
Аж закипає кров!
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З 8 березня вітаю,
Квіточок тобі бажаю,
Подаруночків приємних,
Здійснення бажань таємних,
Подорожей кругосвітних,
Друзів, подружок привітних,
Настрою чудового,
Щастячка казкового!
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Від сонця, неба і зірок,
І від трави, що скрізь буяє,
Зі святом радісним жінок
Тебе, прекрасну, я вітаю!
Хай перші квіти весняні
Тобі всю ніжність подарують,
Всміхнеться небо хай тобі,
А зорі ніжно зачарують!
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Хай пролісок перший дарує тобі ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
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