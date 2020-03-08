8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день.

Це свято, що славиться своєю 100-літньою історією, символізує жіночу солідарність та боротьбу за права жінок.

Цього весняного дня не забудьте привітати своїх мам, подруг та знайомих.

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Факти ICTV зібрали для вас оригінальні привітання з 8 березня 2020.

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З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна цвіте не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх навколо. Щастя тобі, благополуччя та гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в твоєму домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!

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Теплим березневим ранком біжу привітати найчудовішу жінку з 8 Березня – мою матусю! Нехай цей весняний ніжний букет ще раз нагадає, як сильно я тебе люблю! Бажаю тобі прожити довге, плідне життя! Нехай не лякає тебе плин часу, нехай не приходять депресії і поганий настрій! Ти заслуговуєш на все, про що мрієш! Зі святом!

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Милі дами, нехай добрий чарівник у день 8 березня виконає три ваших найпотаємніших бажання: їсти солодощі і не гладшати, носити високі підбори і не втомлюватися, і, головне, – зустріти принца, і хоч не на білому коні, але такого, щоб здійснив решту ваших заповітних бажань!

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Найніжнішого весняного свята 8 березня бажаю тобі 8 важливих речей: миру в сім’ї, здоров’я у тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках! І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею!

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Ангеле мій, вітаю тебе з чудовим, жіночим святом 8 березня – днем квітів, весни, тепла і кохання! Світла моя дівчинка, я бажаю тобі все життя цвісти і пахнути як ніжний рожевий бутон! Будь поруч зі мною завжди, і я подарую тобі казкове життя, розфарбоване веселковими кольорами, наповнене соковитими тропічними ароматами та райськими мелодіями! Нехай ніякі перепони не погасять полум’я нашого кохання!

До слова, Факти ICTV публікували ідеї для подарунків подрузі на 8 березня.