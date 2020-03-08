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Погода в Україні на 8 березня (КАРТА)

У неділю, 8 березня, синоптики прогнозують сильні дощі на заході, півночі, у центрі, а також в Одеській області.

На решті території країни – без опадів.

У південних та східних регіонах – від +14 до +18.

У центрі температура різнитиметься: максимум може бути і +13, і +18.

Читайте: -14 і заметіль: яким буде березень в Україні

На півночі +10 +12, на заході – від +8 до +11.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня 9-11 градусів тепла.

Погода на 8 березня 2020

До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.

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