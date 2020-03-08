У неділю, 8 березня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 14 місячний день.

Цей період покаже вам, наскільки докладені зусилля були достатніми для здійснення важливих планів.

Сприятливий період для позбавлення від справ і людей, які розпорошують ваші сили.

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14 місячний день буде хорошим для започаткування нових справ. У людей в цей період поліпшується самопочуття, настрій і все стає на свої місця.

У неділю важливо приділити час відпочинку і розслабитися з друзями або в теплому сімейному колі.

Що можна робити 8 березня: планувати наступний тиждень.

Що категорично не можна робити в 14 місячний день: укладати важливі угоди.

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