У неділю, 8 березня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 14 місячний день.
Цей період покаже вам, наскільки докладені зусилля були достатніми для здійснення важливих планів.
Сприятливий період для позбавлення від справ і людей, які розпорошують ваші сили.
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14 місячний день буде хорошим для започаткування нових справ. У людей в цей період поліпшується самопочуття, настрій і все стає на свої місця.
У неділю важливо приділити час відпочинку і розслабитися з друзями або в теплому сімейному колі.
Що можна робити 8 березня: планувати наступний тиждень.
Що категорично не можна робити в 14 місячний день: укладати важливі угоди.
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