Міжнародний жіночий день відзначають щорічно у всьому світі 8 березня.

Ідея проведення свята вперше виникла саме на початку ХХ століття. Тоді 8 березня стало днем ​​боротьби за рівні права для жінок.

До слова, в Україні 8 березня у 2020 році випадає на неділю, тому понеділок, 9 березня, буде вихідним.

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Традиційно в цей день чоловіки вітають всіх жінок, які їх оточують. Щоб їм було легше це робити, Факти ICTV підготували короткі, але оригінальні та цікаві привітання з 8 березня у прозі.

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Кохана, зі святом! До тебе я був холостяком, похмурим псом, який довгими ночами вив на місяць від туги! Але ти легко перетворила мене на захоплене, щасливе цуценя – і тепер я готовий вічність стояти на варті твого спокою та щастя. Зі святом весни!

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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, запаморочливої кар’єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато таких чарівних днів, як 8 березня!

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У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно пробивною та цілеспрямованою, як пролісок, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!

Раніше Факти ICTV публікували добірку офіційних привітань з 8 березня, якими можна привітати жінок-колег на роботі.