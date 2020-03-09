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Факти / Lifestyle

День народження Тараса Шевченка: біографія та найкращі твори

9 березня народився український поет Тарас Шевченко, який подарував Україні і світу такі чудові поеми як Садок вишневий коло хати, Сон, Заповіт, а також збірку Кобзар.

У день народження Тараса Шевченка Факти ICTV пропонують ознайомитися з життєвим шляхом і творчістю поета.

Біографія

Тарас Григорович Шевченко – український поет і художник, громадський діяч. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині.

Тарасу довелося вчитися грамоті, прислужуючи у дяка-вчителя, а з прийомами малювання він ознайомився у дяків-малярів.

У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла). Незабаром став студентом Академії мистецтв.

Весь цей час Шевченко писав вірші і до 1840 року випустив перший Кобзар.

Повернувся в Україну поет лише в 1844 році після того, як закінчив Акадімію мистецтв. У Києві він влаштувався художником у Київській тимчасовій комісії з питань розгляду старих актів.

На цей період його життя припало знайомство з відомим українським діячем Миколою Костомаровим. Також Шервченко сформував свої політичні погляди і став частиною Кирило-Мефодіївського товариства.

У березні 1847 року поета заарештовують і відправляють на заслання до Орську, де він повинен служити солдатом. Крім того, Микола I своїм указом заборонив йому писати і малювати.

У 1857 році Шевченко повертається із заслання. Поет живе в Москві і Петербурзі. У 1859 році приїжджає в Україну, але знаходиться під наглядом поліції, постійне проживання в Україні йому заборонено.

Помер видатний Шевченка 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте в тому ж році він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.

Найкращі твори

Шевченко відомий, як художник. Спадщина налічує понад 800 творів.

День народження Тараса Шевченка: біографія та найкращі твори / 3 фотографии

Але більше Шевченко відомий як поет вкраїнськго народу. Перша збірка віршів вийшла в 1840 році з назвою Кобзар.

У 1844 році написав гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.

Також до політичної поезії відноситься поема І мертвим, і живим…, яка зараз входить до шкільної програми.

У 1845 році він написав Заповіт. Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів низки композиторів, активно використовується в культурному житті, переведені на більш 150 мов народів світу.

Навіть попри заслання у 1847 Шевченку вдалося написати один зі своїх найвідоміших творів – Садок вишневий коло хати…

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдут,
Співають ідучі дівчата,
А матері вечерять ждуть.

Сем’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своих;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.

Також серед відомих поем Шевченка – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.

Нагадаємо, найбільшу стародавню колекцію Кобзарів в Київській області показали у 2019 році з нагоди Дня народження Тараса Шевченка.

Фото: Taras-shevchenko.in.ua

Фото: Dreamstime

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