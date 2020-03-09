День народження Тараса Шевченка: біографія та найкращі твори

9 березня народився український поет Тарас Шевченко, який подарував Україні і світу такі чудові поеми як Садок вишневий коло хати, Сон, Заповіт, а також збірку Кобзар.

У день народження Тараса Шевченка Факти ICTV пропонують ознайомитися з життєвим шляхом і творчістю поета.

Біографія

Тарас Григорович Шевченко – український поет і художник, громадський діяч. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині.

Тарасу довелося вчитися грамоті, прислужуючи у дяка-вчителя, а з прийомами малювання він ознайомився у дяків-малярів.

У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла). Незабаром став студентом Академії мистецтв.

Весь цей час Шевченко писав вірші і до 1840 року випустив перший Кобзар.

Повернувся в Україну поет лише в 1844 році після того, як закінчив Акадімію мистецтв. У Києві він влаштувався художником у Київській тимчасовій комісії з питань розгляду старих актів.

На цей період його життя припало знайомство з відомим українським діячем Миколою Костомаровим. Також Шервченко сформував свої політичні погляди і став частиною Кирило-Мефодіївського товариства.

У березні 1847 року поета заарештовують і відправляють на заслання до Орську, де він повинен служити солдатом. Крім того, Микола I своїм указом заборонив йому писати і малювати.

У 1857 році Шевченко повертається із заслання. Поет живе в Москві і Петербурзі. У 1859 році приїжджає в Україну, але знаходиться під наглядом поліції, постійне проживання в Україні йому заборонено.

Помер видатний Шевченка 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте в тому ж році він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.

Найкращі твори

Шевченко відомий, як художник. Спадщина налічує понад 800 творів.