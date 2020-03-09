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Факти / Lifestyle

Листівки з днем діджея – найкращі привітання

Листівки з днем ​​діджея – відмінний спосіб привітати близьких людей, які пов’язали своє життя з музикою або люблять час від часу покрутити платівки.

Оригінальні листівки допоможуть нагадати діджеям, що їхня творчість є цінною для вас.

Якраз сьогодні, 9 березня, відзначають Всесвітній день діджея. Це не тільки свято королів вертушок, а й благодійні акції на допомогу дитячим організаціям.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Тому ми пропонуємо привітати діджеїв усіх стилів та жанрів із цим святом за допомогою оригінальних листівок.

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Раніше Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2020 рік.

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