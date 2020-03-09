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Погода в Україні на 9 березня (КАРТА)

У понеділок, 9 березня, у західних та північних областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вдень 7°…11°, а вночі 3°…6°.

У Центрі країни також дощитиме, проте стовпчики термометрів показуватимуть до 18° тепла вдень та до 7° вночі.

Читайте: -14 і заметіль: яким буде березень в Україні

У східних та південних регіонах зберігатиметься тепла та сонячна погода. Вдень повітря прогріється до 18°, а вночі до 8°.

Погода в Україні на сьогодні, 9 березня 2020

До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.

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