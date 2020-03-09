У нових моделях смарт-годинників Apple Watch з’являться нові функції, орієнтовані на здоров’я користувача.

Передусім, це вимірювання рівня кисню в крові. Оскільки показник рівеню кисню, який становить менше, ніж 80%, може призвести до порушень роботи серця і мозку, то годинники зможуть повідомити про це, як і у випадку з вимірюванням частоти серцевих скорочень.

До речі, ця функція є також у багатьох конкурентів, наприклад, у годинниках Fitbit і фітнес-трекерах Honor.

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Наразі невідомо, яке апаратне і програмне забезпечення буде потрібне для виявлення рівня кисню в крові і повідомлень. Також невідомо, в яких саме годинниках з’явиться нова функція.

Але відомо, що Apple планує попрацювати над функцією ЕКГ, оскільки у деяких випадках трапляються невірні показники. Цю проблему повинні усунути в оновленій версії програми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple готується до випуску iPhone 12 mini.

Джерело: 9to5mac