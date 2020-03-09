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Яке свято сьогодні, 9 березня

9 березня віряни шанують знайдення голови Іоана Предтечі, а в народі ця дата називається Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

Крім того, в цей день у світі відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день ді-джея.

В Україні святкують день народження Тараса Шевченка.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини сьогодні святкують Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа.

Прикмети на 9 березня:

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
  • Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління
  • Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.
  • Якщо на деревах видно бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити 9 березня:

  • Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою.
  • Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь.

Які ще свята будуть до кінця місяця, дивіться у календарі свят на березень 2020.

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