9 березня віряни шанують знайдення голови Іоана Предтечі, а в народі ця дата називається Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.
Крім того, в цей день у світі відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день ді-джея.
В Україні святкують день народження Тараса Шевченка.
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Іменини сьогодні святкують Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа.
Прикмети на 9 березня:
- Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
- Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління
- Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.
- Якщо на деревах видно бруньки, то літо буде раннім та спекотним.
Що не можна робити 9 березня:
- Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
- Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь.
Які ще свята будуть до кінця місяця, дивіться у календарі свят на березень 2020.