9 березня віряни шанують знайдення голови Іоана Предтечі, а в народі ця дата називається Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

Крім того, в цей день у світі відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день ді-джея.

В Україні святкують день народження Тараса Шевченка.

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Іменини сьогодні святкують Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа.

Прикмети на 9 березня:

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним

Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління

Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.

Якщо на деревах видно бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити 9 березня:

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь.

Які ще свята будуть до кінця місяця, дивіться у календарі свят на березень 2020.