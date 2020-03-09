PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

З Міжнародним днем діджея: найкращі СМС-привітання

9 березня відзначається День діджея. У всьому світі в це свято за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій, студій звукозапису та музичних каналів проводяться наймасштабніші заходи.

Міжднародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО в 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund. Цю дату придумали не як звичайне свято, а закриття благодійної тижневої акції.

Незважаючи на те, що такі заходи популярніші в Англії, підтримати традицію може діджей з будь-якої країни, передавши всі зароблені кошти на допомогу дітям.

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Міжнародним днем ​​діджея.

***

Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,
Щоб музика голосно й довго звучала!
А робота діджея не мала кінця!

***

Ти танцпол запалити вмієш.
Нехай щастить тобі у всім.
Нехай в кар’єрі зростання прибуде.
Гроші нехай приходять в дім.

Читайте: Місячний календар на березень 2020 року – сприятливі дні і заборони

***

Таких, як ти — нам не знайти,
Один з кращих у своєму ділі,
Давай же будемо танцювати,
І ритм накриє з драйвом тіло!

***

Бажаю бути завжди веселим,
Неначе пісеньки мотив!
Будь бадьорим, міцним і здоровим
І випромінюй лише позитив!

***

Діджею, енергії не шкодуй,
Радуй музикою дорослих і дітей,
Нехай композиції твої мають успіх,
Нехай навколо буде радість і сміх!

Раніше Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка