9 березня відзначається День діджея. У всьому світі в це свято за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій, студій звукозапису та музичних каналів проводяться наймасштабніші заходи.
Міжднародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО в 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund. Цю дату придумали не як звичайне свято, а закриття благодійної тижневої акції.
Незважаючи на те, що такі заходи популярніші в Англії, підтримати традицію може діджей з будь-якої країни, передавши всі зароблені кошти на допомогу дітям.
Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Міжнародним днем діджея.
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Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,
Щоб музика голосно й довго звучала!
А робота діджея не мала кінця!
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Ти танцпол запалити вмієш.
Нехай щастить тобі у всім.
Нехай в кар’єрі зростання прибуде.
Гроші нехай приходять в дім.
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Таких, як ти — нам не знайти,
Один з кращих у своєму ділі,
Давай же будемо танцювати,
І ритм накриє з драйвом тіло!
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Бажаю бути завжди веселим,
Неначе пісеньки мотив!
Будь бадьорим, міцним і здоровим
І випромінюй лише позитив!
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Діджею, енергії не шкодуй,
Радуй музикою дорослих і дітей,
Нехай композиції твої мають успіх,
Нехай навколо буде радість і сміх!
Раніше Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2020 рік.