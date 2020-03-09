9 березня відзначається День діджея. У всьому світі в це свято за підтримки відомих діджеїв, радіостанцій, студій звукозапису та музичних каналів проводяться наймасштабніші заходи.

Міжднародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО в 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund. Цю дату придумали не як звичайне свято, а закриття благодійної тижневої акції.

Незважаючи на те, що такі заходи популярніші в Англії, підтримати традицію може діджей з будь-якої країни, передавши всі зароблені кошти на допомогу дітям.

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Міжнародним днем ​​діджея.

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Бажаємо роботи відмінні сети,

Щоб ритми окриляли серця,

Щоб музика голосно й довго звучала!

А робота діджея не мала кінця!

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Ти танцпол запалити вмієш.

Нехай щастить тобі у всім.

Нехай в кар’єрі зростання прибуде.

Гроші нехай приходять в дім.

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Таких, як ти — нам не знайти,

Один з кращих у своєму ділі,

Давай же будемо танцювати,

І ритм накриє з драйвом тіло!

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Бажаю бути завжди веселим,

Неначе пісеньки мотив!

Будь бадьорим, міцним і здоровим

І випромінюй лише позитив!

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Діджею, енергії не шкодуй,

Радуй музикою дорослих і дітей,

Нехай композиції твої мають успіх,

Нехай навколо буде радість і сміх!

Раніше Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2020 рік.