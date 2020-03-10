Погода в березні 2020 буде доволі теплою, однак з частими дощами.

На початку березня буде плюсова температура. Повітря прогріється до +9 +14 градусів. У частині областей можливі дощі.

З 7 березня погода погіршиться і температура спаде в середньому до +8. Також до 15 березня майже щодня очікується дощ.

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16-20 березня середня температура вдень триматиметься на рівні +9, хмарно з проясненнями.

З 21 до 23 березня знові очікуються дощі, однак температура не знизиться.

До 29 березня погода буде сонячною, однак стовпчик термометра опуститься на кілька градусів.

На останні дні місяця синоптики прогнозують дощі.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на 2020 рік буде досить теплою. Весна прийде за календарем, але в другому місяці будуть невеликі заморозки.