Компанія Activision представила свій новий проект – Battle Royale-гру Call of Duty: Warzone. Гра заснована на сеттингу шутера Modern Warfare та інших частинах серії.

У Call of Duty: Warzone з’явився новий режим Здобич. Тут геймери відроджуються після смерті (через 15 секунд), а за серію вбивств можна отримувати грошові нагороди. Перемагає той, хто першим заробить мільйон доларів.

У самому режимі Battle Royale теж є низка відмінностей від класики: рюкзака з екіпіровкою немає, зате геймерам дозволяють мати дві основні зброї плюс гранати і тактичну зброю на вибір. Патрони доступні в необмеженій кількості і підбираються автоматично.

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Всередині режиму ГУЛАГ є спеціальний режим, де після смерті персонаж потрапляє в табір і може битися з іншим загиблим за право повернутися на основну карту. Бої відбуваються випадковою зброєю.

У Call of Duty: Warzone можна пограти безкоштовно вже 10 березня 2020 року. Власники шутера Modern Warfare зможуть почати грати з 17.00 за Києвом, а для всіх інших, хто гратиме через окремий клієнт, він стане доступний о 21.00.

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