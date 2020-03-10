10 березня відзначають День ангела Тараса – в честь пам’яті архієпископа Тарасія Константинопольського.

Цьому святому моляться про зцілення від лихоманки. Вважається, що лікування будь-якої хвороби, розпочате цього дня дасть позитивний результат.

Народні прикмети на 10 березня:

Якщо дати щедру милостиню тим, хто цього потребує, витрачені гроші повернуться сторицею.

День, коли вважається сприятливим класти гроші на стіл. За повір’ям це забезпечить фінансове благополуччя і невичерпний грошовий потік.

Якщо 10 березня знайти скинуту змією шкуру і постійно тримати її біля себе, це вбереже від всіх хвороб.

Хворого можна зцілити, якщо покласти його на ведмежу шкуру або біля голови помістити плаценту.

Якщо цього дня ворони голосно каркають і поводяться неспокійно, значить, літо буде дощовим.

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Що не можна робити в День ангела Тараса:

не можна лягати спати вдень;

чоловікам не можна виконувати важку фізичну роботу.

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