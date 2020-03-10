День ангела Тараса відзначають 10 березня. Саме цього дня вшановують пам’ять архієпископа Тарасія Константинопольського.

Традиційно, 10 березня прийнято вітати усіх власників цього імені.

Ми зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Тараса, аби ви могли порадувати своїх близьких.

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Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

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Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі і прекрасні

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Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

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В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

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