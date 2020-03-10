День ангела Тараса відзначають 10 березня. Саме цього дня вшановують пам’ять архієпископа Тарасія Константинопольського.
Традиційно, 10 березня прийнято вітати усіх власників цього імені.
Ми зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Тараса, аби ви могли порадувати своїх близьких.
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Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає!
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
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Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі і прекрасні
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Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
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В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
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