PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 10 березня (КАРТА)

В Україні 10 березня прогнозують теплу і сонячну погоду у всіх регіонах.

У західних областях вдень очікується +9-11°, вночі від +2° до +6°.

У центральних і північних регіонах опадів також не передбачається. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +13-15°, вночі опустяться до +5-7°.

Читайте: Аномально тепла погода: чому в Україні зникне зима

У східних областях синоптики прогнозують вдень температуру +15-18° і +5-8° вночі.

Тепло і сонячно буде у південних регіонах. Вдень температура становитиме +15-18°, вночі +8-10°.

У Києві 10 березня вдень очікується +11-13°, вночі +6-8°.

Погода в Україні на сьогодні, 10 березня 2020

Раніше Факти ICTV писали, яким буде березень в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка