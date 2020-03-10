Пурім 2020 відзначають з вечора 9 березня до вечора 10 березня.

Пурім – єврейське свято, встановлене, згідно з біблійною Книгою Естері. Його відзначають в пам’ять про чудесний порятунок євреїв в Перському царстві в період правління царя Ахашвероша.

Історія свята

У 355 році до н.е. придворний Аман домігся від царя ухвалення указу про повне винищення всіх євреїв в Перському царстві.

Для вибору дня виконання задуму Аман кинув жереб, який випав на 13 число місяця адар. Але задум не збувся. Єврейський народ врятувала дружина Артаксеркса і цариця Естер – племінниця духовного лідера євреїв Мордехая.

Естер закликала Мордехая зібрати всіх євреїв міста і три дні поститися і молитися. Вона без запрошення пішла в палати свого чоловіка і покликала Артаксеркса разом з радником на бенкет і викрила Амана. Однак царський указ скасувати було не можна і Артаксеркс видав інший – він дозволив євреям захищатися будь-якими засобами.

Євреї перемогли в битві, а Аман був повішений.

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Традиції свята

Перед святом іудеї тримають піст Естер в пам’ять про той піст, який оголосили Мордехай і Естер після царського указу. Він означає духовне очищення і каяття за погані вчинки.

Свято розділене на дві частини – 14 адара – день веселощів і бенкету і 13 – день посту і молитов.

Пурим має чотири заповіді:

читання Свитку Естер – його читають в синагогах;

бенкет і веселощі;

надсилати частування;

пожертвування бідним.

Після ранкового читання заповіді євреї повинні посилати один одному частування і дарувати подарунки бідним. Кожен повинен допомогти як мінімум двом нужденним.

Бенкет проходить вдень після читання Свитку Естер. На ньому має бути багато їжі і вина. У це свято готують гоменташ – традиційне печиво з начинкою з варення або фруктів.

Також в це свято готують смажені пиріжки, политі медом і посипані горіхами.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.