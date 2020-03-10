Що означає перехід з ретроградного руху в прямолінійний, пояснила астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У кожної планети є періоди ретроградності в процесі руху. Коли ж планета рухається в тому ж напрямку, що і Сонце, вона називається директно. Рух планети в періоди директності – прямий, що є нормальним та природнім.

Між директним і ретроградним рухом (і навпаки – між ретроградним і директним рухом) існує перехід – стадія зупинки, уповільнення швидкості планети для того, щоб змінити напрямок.

– Розглядаючи стаціонарну планету, необхідно знати, який саме перехід відбувається в цій стаціонарності. Меркурій 9 і 10 березня перебуває в стаціонарному положенні – перехід з ретроградного руху в прямолінійний. А це означає концентрацію енергії планети в одному місці і фокусування цієї енергії на певну сферу життя. Дає зосередженість, зібраність, організованість, перед тим, як почати діяти, – розповіла астролог.

Що не варто робити в цей день

планувати на 9 та 10 березня переговори, покази, зустрічі – не принесе цей захід бажаний результат;

не поспішати з висновками. Потрібно зупинитися і подумати, проаналізувати що відбуваються з вами події;

9 і 10 березня не потрібно відволікатися і розпорошуватися на дрібниці і сторонні моменти;

ці дні не підходять для початку поїздки, тому що в дорозі можливі зупинки і поломки.

Енергія Меркурію, планети мислення і комунікацій, в дні стаціонарності вузько спрямована і обмежена в рухливості і здатності змінюватися.

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Виникають труднощі зі спілкуванням і передачею інформації. Питання купівлі-продажу, справи з документами, важливими паперами, вирішуються дуже повільно – відсутнє взаєморозуміння між людьми.

У ці дні виникнуть складності у людей, чия робота пов’язана з оформленням документації; транспортом і перевезеннями; розрахунками; засобами зв’язку.

Але це хороші дні для самоаналізу, усвідомлення і прояву своїх сильних рис характеру, у людей творчих професій можливі сплески натхнення.

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