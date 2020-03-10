У середу, 11 березня, синоптики прогнозують помірні дощі майже скрізь, окрім півдня країни.

У південних областях очікується від +12 до +16.

На сході та у центрі – не вище +13, на півночі +10 +12.

У західних регіонах – від 8 до 12 градусів тепла.

У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень 10-12 вище нуля.

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У четвер, 12 березня, без істотних опадів, переважатиме суха погода на всій території України.

На півдні потепліє до +18, у центрі +16, на градус нижче на півночі.

У західних областях температура коливатиметься у діапазоні +12 +17, на сході до +15.

У столиці сухо, вночі 6-8, вдень 13-15 градусів тепла.

У п’ятницю, 13 березня, дощі повернуться на захід та північ країни. Опади зачеплять також Вінницьку, Полтавську та Черкаську області.

На півдні та у центрі місцями до +19, на сході +15 +18.

У північних областях +13, на заході – від +12 до +16.

У Києві дощ, вночі 6-8, вдень 11-13 градусів тепла.

До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.