Щороку 10 березня в Україні відзначають День хлібороба і Шевченківські дні.
У цей день городники та садівники починають готуватися до нового посівного сезону і радіють пробудженню землі після зими.
День хлібороба в Україні відзначається щорічно з 2000 року.
Іменини 10 березня святкують Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна.
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За релігійним календарем віряни 10 березня вшановують пам’ять святителя Порфирія. До кінця свого життя він повністю утвердив християнство в Газі і зовсім убезпечив свою паству від утисків язичників.
За молитвами святителя Порфирія відбувалися численні чудеса і зцілення.
Прикмети на 10 березня:
- Грім в цей день віщує похолодання.
- Гарна погода обіцяє погоже літо.
- Ворони купаються – до тепла.
- Сніг з дощем – до повеней.
Що не можна робити 10 березня:
1. Цього дня не можна лягати спати у денний час.
2. Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.