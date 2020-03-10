Щороку 10 березня в Україні відзначають День хлібороба і Шевченківські дні.

У цей день городники та садівники починають готуватися до нового посівного сезону і радіють пробудженню землі після зими.

День хлібороба в Україні відзначається щорічно з 2000 року.

Іменини 10 березня святкують Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна.

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За релігійним календарем віряни 10 березня вшановують пам’ять святителя Порфирія. До кінця свого життя він повністю утвердив християнство в Газі і зовсім убезпечив свою паству від утисків язичників.

За молитвами святителя Порфирія відбувалися численні чудеса і зцілення.

Прикмети на 10 березня:

Грім в цей день віщує похолодання.

Гарна погода обіцяє погоже літо.

Ворони купаються – до тепла.

Сніг з дощем – до повеней.

Що не можна робити 10 березня:

1. Цього дня не можна лягати спати у денний час.

2. Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.