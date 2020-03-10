PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 10 березня

Щороку 10 березня в Україні відзначають День хлібороба і Шевченківські дні.

У цей день городники та садівники починають готуватися до нового посівного сезону і радіють пробудженню землі після зими.

День хлібороба в Україні відзначається щорічно з 2000 року.

Іменини 10 березня святкують Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

За релігійним календарем віряни 10 березня вшановують пам’ять святителя Порфирія. До кінця свого життя він повністю утвердив християнство в Газі і зовсім убезпечив свою паству від утисків язичників.

За молитвами святителя Порфирія відбувалися численні чудеса і зцілення.

Прикмети на 10 березня:

  • Грім в цей день віщує похолодання.
  • Гарна погода обіцяє погоже літо.
  • Ворони купаються – до тепла.
  • Сніг з дощем – до повеней.

Що не можна робити 10 березня:

1. Цього дня не можна лягати спати у денний час.

2. Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка