Компанія Apple скасувала презентацію нового смартфону iPhone SE 2, яку планували провести у березні.

Причини відміни заходу пов’язані з епідемією коронавірусу.

По-перше, вірус Covid-19 спричинив проблеми з поставками запчастин до смартфонів.

По-друге, влада округу Санта-Клара (штат Каліфорнія) у зв’язком з коронавірусом заборонила проведення масових заходів. Така міра набуде чинності 10 березня та протриває щонайменше місяць.

Про можливе проведення презентації в онлайн-форматі поки не повідомлялось.

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Цікаво, що Apple не публікувала жодних новин про березневу презентацію – про неї стало відомо від ЗМІ.

Аналітики прогнозували, що на заході буде презентовано:

iPhone 9 – або ж iPhone SE 2. Нова модель отримає той же процесор iPhone 11 та дисплей, схожий на iPhone 8.

iPad Pro – його вихід варто очікувати у другій половині 2020 року.

AirTag – аналог пристрою компанії Tile. Він працює через мобільний додаток, який дозволяє користувачам знаходити втрачені предмети через Bluetooth.

Нагадаємо, корпорація Apple повідомляла про можливу загрозу зриву виробництва через коронавірус у Китаї.

Джерело: Forbes