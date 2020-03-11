Чому в Еквадорі люблять цілуватися, а українців вважають холодними

Еквадор – країна в Латинській Америці, яка приваблює туристів унікальними пейзажами, тваринним та рослинним світом. Українка Алла, яка вже сім років живе в Еквадорі, розповіла про дивні звичаї народу.

За її словами, еквадорці – невиправні оптимісти, і побачити їх з нещасним виразом обличчя майже неможливо, навіть у найгірші моменти життя.

Також, в Еквадорі дуже люблять проявляти свою ніжність навіть до малознайомих людей.

– Їм дуже подобається обійматися та цілуватися. Не дивуйтеся, якщо ваш новий знайомий наблизиться своєю щічкою до вашої, щоб поцілувати, або незнайома дитина захоче обійняти. Це звичайне привітання та прояв любові, – розповіла українка.

Алла каже, що місцеві жителі не розуміють, як можна інакше, а ті, хто вчився в Україні, розповідають землякам про різницю між нами.

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– Відразу кажуть, що українці дуже холодні, але з часом розуміють, що це просто різниця культур, – додала вона.

Окрім того, еквадорці дуже люблять і поважають своїх родичів, особливо найстарших. Щонайменше раз на рік вони збираються за одним столом. На таких зібраннях може бути 50, 100 і навіть 150 осіб.

Якщо ж у когось проблеми з роботою, завжди знайдеться родич, який допоможе.

Проте така прихильність не стосується іноземця, який потрапив у еквадорську родину. Він завжди буде в ній білою вороною.

Раніше одесит, який також переїхав до Еквадору, розповів про особливості життя у цій країні.