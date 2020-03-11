День весняного рівнодення 2020 – дата

У день весняного рівнодення, 20 березня, тривалість дня і ночі буде однаковою і складе 12 годин. Цього року він випадає на п’ятницю.

Весняне рівнодення є умовною межею між зимою і літом, тому його вважають одним з найважливіших днів весни.

У стародавні часи слов’яни вважали, що у цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю, щоб перевірити, як йдуть справи у його земних дітей.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Також в день весняного рівнодення було заведено пекти печиво у формі жайворонків, а після йти на ярмарок. Увечері палили багаття і спостерігали за ним. Якщо вогонь був високим яскравим, тоді в прийдешньому році життя буде щасливим і ситим.

В кінці дня з гори котили в річку колеса, що палали, які були символами Сонця.

Раніше Факти ICTV писали, на яку дату в 2020 році припадає Великдень. До слова, цим святом завершується Великий піст, який триває 48 днів.