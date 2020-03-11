12 березня у східних областях України пройдуть дощі. Також опади очікуються місцями і на Заході.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

На решті території істотних опадів не буде.

Вітер у західних та північних областях – поривчастий до сильного.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5° – вчені дали новий прогноз

Тепла погода втримається. Повітря прогріється до +11 +17 градусів.

У Києві 12 березня поривчастий вітер, без опадів і близько +14 градусів.

На вихідних, 14 і 15 березня, в Україні істотно похолодає.

– На вихідних істотно похолодає, до морозця. Поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки, – написала вона.

Нагадаємо, погода в березні 2020 буде досить теплою, але з частими дощами. З 7 березня вона погіршиться і температура спаде в середньому до +8. Також до 15 березня майже всі дні очікується дощ.