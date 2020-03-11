Короткі нігті – це завжди стильно та актуально. Велику увагу у весняному манікюрі 2020 надають як ніжним, так і яскравим кольорам, які вдало перегукуються із барвами природи.

Цього року особливої популярності набувають всі відтінки синього, техніка nail-art з фольгою та омбре.

Тож яким повинен бути ідеальний весняний манікюр гель-лаком на короткі нігті – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Квітковий бум

Для весняного манікюру 2020 характерний квітковий дизайн, який є найдоречнішим у цей період року.