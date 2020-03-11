Погода в Україні на сьогодні, 11 березня 2020

В Україні на середу, 11 березня, синоптики прогнозують досить теплу погоду, хоча й з дощами. До заморозків справа не дійде.

На Заході країни очікуються опади, температура вдень 9°…12°, а вночі 0°…6°.

У північних і центральних регіонах також пройдуть дощі. Повітря прогріється до 13° вдень, і до 6° вночі.

У східних областях очікуються короткочасні дощі, вдень 10°…13°, вночі 4°…6°.

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Лише на півдні синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Температура вдень 14°…16°, вночі 4°…6°.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде березень в Україні. З 7 березня погода погіршиться і температура спаде в середньому до +8. Також до 15 березня майже щодня очікується дощ.