11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – the World Plumbing Council.

За календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті.

Іменини 11 березня святкують Севастян, Іван та Миколай.

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Прикмети на 11 березня:

Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.

Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.

Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.

Якщо вранці туман, то день буде сонячним.

Що не можна робити 11 березня:

Не можна займатись садівництвом.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна гучно розмовляти та лаятися.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.