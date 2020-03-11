PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 11 березня

11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – the World Plumbing Council.

За календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті.

Іменини 11 березня святкують Севастян, Іван та Миколай.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 11 березня:

  • Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.
  • Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.
  • Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.
  • Якщо вранці туман, то день буде сонячним.

Що не можна робити 11 березня:

  • Не можна займатись садівництвом.
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
  • Не можна гучно розмовляти та лаятися.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка