11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – the World Plumbing Council.
За календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті.
Іменини 11 березня святкують Севастян, Іван та Миколай.
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Прикмети на 11 березня:
- Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.
- Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.
- Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.
- Якщо вранці туман, то день буде сонячним.
Що не можна робити 11 березня:
- Не можна займатись садівництвом.
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Не можна гучно розмовляти та лаятися.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.