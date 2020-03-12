12 березня іменини відзначають жінки з іменем Марина.

Значення імені Марина — “морська”. Саме так перекладається латинське слово “marinus”.

Слово “Марина” було епітетом римської богині Венери: Venus Marina – Венера Морська. Цікаво, що в Давньому Римі існувало й чоловіче ім’я Марин.

Жінки з іменем Марина є у переліку християнських мучеників: це Марина Берійська (Македонська) та Марина Антіохійська.

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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Марини.

Привітання з Днем ангела Марини в СМС

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди щасливою залишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай кохання прекрасним буде,

Нехай тебе ніхто не судить!

* * *

Марино, нехай твій Ангел прийде уночі,

Запалить тобі три свічки…

Перша свічка – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свічка – оберіг

Від усіх негараздів і лих!

* * *

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Марину з іменинами щиро вітає!

* * *

Хай Ангел Марини

Здійснить усі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

Листівки з Днем ангела Марини

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