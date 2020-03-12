12 березня іменини відзначають жінки з іменем Марина.
Значення імені Марина — “морська”. Саме так перекладається латинське слово “marinus”.
Слово “Марина” було епітетом римської богині Венери: Venus Marina – Венера Морська. Цікаво, що в Давньому Римі існувало й чоловіче ім’я Марин.
Жінки з іменем Марина є у переліку християнських мучеників: це Марина Берійська (Македонська) та Марина Антіохійська.
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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ангела Марини.
Привітання з Днем ангела Марини в СМС
Моя прекрасна Марино,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,
Завжди щасливою залишайся,
Рідним близьким посміхайся,
Нехай кохання прекрасним буде,
Нехай тебе ніхто не судить!
* * *
Марино, нехай твій Ангел прийде уночі,
Запалить тобі три свічки…
Перша свічка – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свічка – оберіг
Від усіх негараздів і лих!
* * *
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Марину з іменинами щиро вітає!
* * *
Хай Ангел Марини
Здійснить усі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
Листівки з Днем ангела Марини
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