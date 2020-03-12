У березні в Україні буде один державний вихідний – 8 березня (неділя), який переноситься на 9 березня.
У цьому місяці буде також досить багато різноманітних свят.
Список свят у березні:
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день діджея
- 9 березня – День землевпорядника
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 17 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
- 18 березня – День працівника податкової та митної служби України
- 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності c народами, які борються прoти расизму і расової дискримінації
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
- 21 березня – Всесвітній день поезії
- 21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації
- 21 березня – Міжнародний день лялькаря
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів
- 22 березня – День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі
- 25 березня – День Служби безпеки України
- 26 березня – День Внутрішніх військ МВС України
- 27 березня – Міжнародний день театру
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.