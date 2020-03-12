Коли Міжнародний день щастя – дата

20 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день щастя. Ця дата була заснована Генеральною Асамблеєю ООН 28 червня 2012 року.

Свято заснували, щоб підтримати ідею, що прагнення до щастя є природним бажанням кожної людини в світі.

Міжнародний день щастя відзначають в більшості країн. У свято проводяться найрізноманітніші лекції, презентації книг, які присвячуються цій темі.

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Заснувавши Міжнародний день щастя, ООН звертає увагу людей на те, що економічний розвиток обов’язково має бути збалансованим.

Цей день покликаний показувати, що щастя – це надзвичайно важлива складова людства.

На думку фахівців, щастя – це стан людини, коли досягається повна задоволеність. В цей день всі закликають людей досягати повної гармонії з собою і більше займатися саморозвитком.

Аристотель ввів поняття, що обов’язковою умовою для щастя є друзі.

До слова, Факти ICTV публікували також повний календар свят на березень 2020.