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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 12 березня (КАРТА)

В Україні 12 березня прогнозують теплу і сонячну погоду.

У західних областях вдень очікується +14-16°, вночі від +2° до +6°. Дощі можливі у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У центральних і північних регіонах опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +12-15°, вночі опустяться до +4-6°.

Читайте: Весняні дощі, місцями +19: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У східних областях синоптики прогнозують вдень температуру +12-14° і +6-8° вночі. Опади можливі у Луганській області.

Тепло і сонячно буде у південних регіонах. Вдень температура становитиме +15-17°, вночі +5-7°.

У Києві 12 березня вдень очікується +12-14°, вночі +3-5°.

Погода в Україні на сьогодні, 12 березня 2020

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