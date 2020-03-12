Погода в Україні на сьогодні, 12 березня 2020

В Україні 12 березня прогнозують теплу і сонячну погоду.
У західних областях вдень очікується +14-16°, вночі від +2° до +6°. Дощі можливі у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
У центральних і північних регіонах опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +12-15°, вночі опустяться до +4-6°.
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У східних областях синоптики прогнозують вдень температуру +12-14° і +6-8° вночі. Опади можливі у Луганській області.
Тепло і сонячно буде у південних регіонах. Вдень температура становитиме +15-17°, вночі +5-7°.
У Києві 12 березня вдень очікується +12-14°, вночі +3-5°.
Раніше Факти ICTV писали, яким буде березень в Україні.
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