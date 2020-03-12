Компанія Xiaomi представила лінійку бюджетних смартфонів Redmi Note 9. В Індії анонсували Redmi Note 9 Pro та Note 9 Pro Max.

Смартфони виконані з урахуванням нової дизайн-парадигми компанії – Aura Balance Design.

Redmi Note 9 Pro Max

Великий 6,67-дюймовий дисплей захищає загартоване скло Gorilla Glass 5. Працює смартфон на базі 9-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц). Оперативна пам’ять Redmi Note 9 Pro Max представлена ​​накопичувачем LPDDR4X на 6 ГБ або 8 ГБ.

Також розробники додали можливість розширювати вбудовану пам’ять завдяки microSD-карті.

Основна камера смартфона представлена ​​модулем камери з чотирма датчиками:

64-мегапіксельний основний датчик (f / 1,9)

ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусів)

макро датчик на 5 Мп

портретний датчик на 2 Мп.

Redmi Note 9 Pro

Смартфони Redmi Note 9 Pro розробили з діагоналлю 6,67 дюймів і роздільною здатністю – 2400 × 1080 пікселів. Новинка володіє чотирма основними камерами: 32 Мп, 8 Мп, 5 Мп і 2 Мп і фронтальною – 16 Мп.

Базова версія отримала менший обсяг оперативної пам’яті – 4 ГБ або 6 ГБ.

До речі, в зв’язку зі спалахом коронавірусу Xiaomi потрапила в список компаній, що тимчасово обмежили свою роботу в Китаї.