Рішає Оністрат: на ICTV стартує нова програма про боротьбу з шахраями

З 24 березня о 17.45 на ICTV стартує нова програма Рішає Оністрат, яка покаже шахрайські схеми, а також способи їх уникнення на прикладі реальних історій.

Ведучим шоу стане український бізнесмен та блогер Андрій Оністрат, відомий як Бегущий банкир.

Подивитися програму буде корисно усім, кому не байдужа власна безпека. Адже у наш час на аферистів можна натрапити у будь-якій буденній ситуації: від спроб влаштуватися на роботу до оренди житла.

Крім того, щодня злочинці винаходять нові способи обдурити громадян: використовують сучасні технології, ошукують у соцмережах, підробляють сайти.

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Тому у новій програмі Андрій Оністрат разом зі своєю командою викриватиме шахраїв, аби відновити справедливість.

– На жаль, реальних історій про те, як злочинці обкрадають невинних людей, у нашому житті дуже багато. Українцям варто подивитися програму, щоб не потрапляти на гачки шахраїв і розуміти, де їх можуть обдурити чи лишити з порожніми кишенями, – розповів Андрій Оністрат.

До слова, Андрій Оністрат – український підприємець, кандидат економічних наук, віце-президент Федерації триатлону України, а також відомий блогер та коуч.

У своєму YouTube-каналі він ділиться мотиваційними відео, уроками правильного бігу й харчування та бізнес-порадами.

Нагадаємо, з 2 березня стартувала реєстрація на третій сезон національного телепроекту Нові лідери, який започаткували 30 авторитетних громадських організацій і медіагрупа StarLightMedia.