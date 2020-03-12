12 березня відзначають Всесвітній день проти кіберцензури. Вперше його почали святкувати у 2008 році.

Цей день був встановлений за ініціативою неурядових організацій Репортери без кордонів і Міжнародна амністія.

12 березня іменини святкують Прокіп, Макар, Марк, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

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За релігійним календарем 12 березня відзначають день Прокопа. Ще одна назва свята – Дорогоруйнівник.

Це пов’язано з тим, що у цей час танув сніг на дорозі, тому довгі поїздки ставали небезпечними. У цей день потрібно було приносити в будинок соснову гілку, яка не тільки очищала повітря, а й давала здоров’я всій сім’ї.

Прикмети на 12 березня:

Йде дощ на Прокопа – літо буде добрим.

Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – можна чекати багатого врожаю.

Проліски з’явилися – час починати польові роботи.

Сни, які ви побачили в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна.

Що не можна робити 12 березня:

Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак, коли вирушаєте в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

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