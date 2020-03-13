П’ятниця 13 жодним чином не підвищує шанси потрапити в біду, а часто навіть навпаки – приносить удачу.

У Пекіні, наприклад, більше бояться цифри 4 – там навіть припинене видавання автомобільних номерів, що закінчуються на цю цифру.

Причина в тому, що на одному з найбільш поширених діалектів китайської мови слово чотири співзвучне слову смерть. Тому в більшості будинків китайської столиці не можна знайти ні 4-х поверхів, ні 14, ні, відповідно, 24.

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В Ізраїлі 13 не має поганої слави

В Ізраїлі числа 13 не те що не бояться, а навпаки – поважають. Так, країна була розділена на 13 частин, таємне єврейське вчення містить 13 небесних джерел, 13 воріт милості, 13 потоків бальзаму, які очікують вірян у раю.

10 фактів того, що п’ятниця 13 – це стереотип

У Стародавньому Єгипті та в індіанців Майя число 13 символізувало прихильність богів.

Перший пілот, що перетнув Атлантику, Чарльз Ліндберг насправді був не першим, а 13-м, кому це вдалося.

Знаменита італійська актриса Елеонора Дузе любила носити вільні сукні з 13 стрічками.

Французький режисер Клод Лелюш усі свої фільми починає знімати тільки 13 числа, а свою кіностудію назвав Фільм-13.

Після атаки вірусу П’ятниця, 13 в 1989 році у Великій Британії антивірусна індустрія почала рухатися вперед семимильними кроками.

13 липня 1931 року кривавого мафіозі Аль Капоне нарешті заарештували і засудили до 10 років в’язниці.

13 лютого 1970 року гурт Black Sabbath випустив свій перший однойменний альбом.

П’ятниця, 13 – це успішна франшиза, під якою вийшло 12 повнометражних фільмів жахів, які стали культовими.

13 жовтня 1967 року в США вийшло розпорядження, яке поклало край дискримінації за статевою ознакою під час прийому на роботу.

13 липня 1923 року на схилі гори Маунт-Лі в Лос-Анджелесі офіційно відкрили знак Hollywood.

До слова, незважаючи на все хороше, п’ятницю 13 все одно вважають днем відьом. Факти ICTV зібрали три способи вберегти себе і своїх близьких людей від біди в цей день.