PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

П’ятниця 13: значення дати

Якщо вірити прикметам, п’ятниця 13 – день, коли обов’язково стається щось погане. Однак не всім відомо, відколи цю дату почали вважати такою страхітливою.

Факти ICTV вирішили розповісти дещо з історії одного із наймістичніших днів у році.

Історія п’ятниці 13

Християни вважають п’ятницю 13 поганим днем через біблійну історію про Таємну Вечерю.

Що означає п’ятниця 13

Ісуса Христа зрадив його тринадцятий учень Іуда Іскаріот, котрий видав його за тридцять срібняків.

Згодом у Європі багато століть уникали святкувань, де за столом збиралось 13 гостей: люди вірили, що один з них неодмінно помре протягом року після трапези. Тоді ж виникла професія чотирнадцятого гостя, якого запрошували для того, аби уникнути нещасливого числа.

Ще одна версія – дата стала знаковою у Середньовіччі.

Що означає п’ятниця 13

Французький монарх Філіп IV задля власного збагачення звинуватив у злочині лицарів Ордену тамплієрів, які нібито захищали паломників під час подорожі до святинь Єруслалиму.

За наказом короля лицарів було страчено саме у п’ятницю 13-го. Згідно легенди, перед стратою магістр ордена прокляв усіх, хто спостерігав за видовищем. З тих пір світом ширяться легенди про прокляття тамплієрів.

Читайте: Календар магнітних бур у березні 2020

Народні прикмети на п’ятницю 13

Не рекомендується:

  • їхати у подорож чи відрядження – можна накликати біду;
  • позичати гроші – так ви “ділитеся” своїм здоров’ям;
  • стригти волосся – щоб не втратити життєві сили;
  • починати нову справу – вона закінчиться невдачею.

Не дивлячись на забобони, багато людей вважають цей день щасливим. Деякі пари спеціально планують весілля на п’ятницю 13-е.

Нещодавно Факти ICTV публікували прикмети та заборони у високосний рік 2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка