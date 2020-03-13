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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 13 березня (КАРТА)

Погода в Україні 13 березня очікується теплою та дощовою.

Так, на Заході синоптики передбачають дощі, вдень температура підніметься до +12, вночі опуститься до +5.

У центральних областях України також очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень сягне до +17, а вночі до +8.

На Півночі температура коливатиметься від +9 до +15 вдень та від +6 до +8 вночі.

погода 13 березня

У Києві очікується дощ та до +12 вдень.

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На Сході синоптики прогнозують сонячну погоду та до +18 вдень.

На Півдні країни також буде сонячно, вдень до +19, а вночі до +9.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде березень в Україні.

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