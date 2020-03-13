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Факти / Lifestyle

Привітання з п’ятницею 13 у картинках

Перша п’ятниця 13 у 2020 році припадає на березень. У народі цей день вважають небезпечним, але більшість сучасних людей ставляться до містичної дати скептично – і це правильно.

Ми віримо, що він може принести нещастя лише тому, хто вірить у забобони.

Тому Факти ICTV пропонують привітати у пятницю 13 своїх друзів прикольними картинками, які зможуть розвіяти будь-який негатив.

Читайте: П’ятниця 13 – п’ять заборон

П'ятниця 13 картинки

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До речі, існують три перевірених способи вберегти себе і своїх близьких людей від біди у п’ятницю 13.

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