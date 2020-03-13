13 березня відзначають Всесвітній день сну. Цього дня у всьому світі активізується соціальна кампанія щодо важливого значення сну.

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя.

13 березня іменини святкують Василь, Кіра, Марина, Микола та Нестор.

Народні прикмети на 13 березня:

Пішов дощ, влітку буде хороша погода.

Прилетіли граки, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.

Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним.

Похмура погода – вночі чекай заморозків.

Сонячний день – рік буде родючим.

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Що не можна робити 13 березня:

не можна саджати рослини;

не можна випивати, наслідки можуть бути поганими;

не можна шити та вишивати;

не можна брати гроші у борг;

не можна братися за важку роботу.

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