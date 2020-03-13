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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 березня

13 березня відзначають Всесвітній день сну. Цього дня у всьому світі активізується соціальна кампанія щодо важливого значення сну.

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя.

13 березня іменини святкують Василь, Кіра, Марина, Микола та Нестор.

Народні прикмети на 13 березня:

  • Пішов дощ, влітку буде хороша погода.
  • Прилетіли граки, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.
  • Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним.
  • Похмура погода – вночі чекай заморозків.
  • Сонячний день – рік буде родючим.

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Що не можна робити 13 березня:

  • не можна саджати рослини;
  • не можна випивати, наслідки можуть бути поганими;
  • не можна шити та вишивати;
  • не можна брати гроші у борг;
  • не можна братися за важку роботу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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