13 березня відзначають Всесвітній день сну. Цього дня у всьому світі активізується соціальна кампанія щодо важливого значення сну.
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя.
13 березня іменини святкують Василь, Кіра, Марина, Микола та Нестор.
Народні прикмети на 13 березня:
- Пішов дощ, влітку буде хороша погода.
- Прилетіли граки, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.
- Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним.
- Похмура погода – вночі чекай заморозків.
- Сонячний день – рік буде родючим.
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Що не можна робити 13 березня:
- не можна саджати рослини;
- не можна випивати, наслідки можуть бути поганими;
- не можна шити та вишивати;
- не можна брати гроші у борг;
- не можна братися за важку роботу.
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