У п’ятницю, 13 березня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 19-й місячний день.
У цей період рекомендується більше часу приділяти кар’єрі. Також це хороший день для творчої, інтелектуальної роботи, що вимагає ентузіазму.
У п’ятницю можна спокійно починати ремонт. Це сприятливий час для вирішення складних завдань і проблем, до яких немає прямого доступу.
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Місяць перебуває в фазі спадання. Є ризик, що життєздатність організму знизиться.
Що можна робити 13 березня: займатися домашніми справами.
Що категорично не можна робити в 19-й місячний день: займатися важливими справами.
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