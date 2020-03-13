PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 13 березня, місячний день

У п’ятницю, 13 березня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 19-й місячний день.

У цей період рекомендується більше часу приділяти кар’єрі. Також це хороший день для творчої, інтелектуальної роботи, що вимагає ентузіазму.

У п’ятницю можна спокійно починати ремонт. Це сприятливий час для вирішення складних завдань і проблем, до яких немає прямого доступу.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Місяць перебуває в фазі спадання. Є ризик, що життєздатність організму знизиться.

Що можна робити 13 березня: займатися домашніми справами.

Що категорично не можна робити в 19-й місячний день: займатися важливими справами.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка