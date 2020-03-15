15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача. Вони залишаються актуальними й досі. Це право на безпеку, на інформацію, на вибір і на захист своєї думки.
Православні свята:
- Святкування ікони Божої Матері, іменованої Державна.
- День пам’яті свщенномученика Феодота, єпископа Киринейского.
- Святого Арсенія, єпископа Тверського.
- Триває Великий піст.
15 березня Іменини відзначають: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій.
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Прикмети на 15 березня:
- Сніг іде вранці – чекайте гарного врожаю зернових культур.
- Заметіль і снігопади на Федота Вітроноса – прикмета того, що перша трава з’явиться дуже пізно.
- Довгі бурульки – весна буде довгою.
- Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим.
- Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.
- Сонце світить опівдні – це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
- Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг “надути” будь-яку хворобу.
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