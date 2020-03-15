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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 березня

15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача. Вони залишаються актуальними й досі. Це право на безпеку, на інформацію, на вибір і на захист своєї думки.

Православні свята:

  • Святкування ікони Божої Матері, іменованої Державна.
  • День пам’яті свщенномученика Феодота, єпископа Киринейского.
  • Святого Арсенія, єпископа Тверського.
  • Триває Великий піст.

15 березня Іменини відзначають: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 15 березня:

  • Сніг іде вранці – чекайте гарного врожаю зернових культур.
  • Заметіль і снігопади на Федота Вітроноса – прикмета того, що перша трава з’явиться дуже пізно.
  • Довгі бурульки – весна буде довгою.
  • Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим.
  • Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.
  • Сонце світить опівдні – це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
  • Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг “надути” будь-яку хворобу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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