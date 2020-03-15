15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача. Вони залишаються актуальними й досі. Це право на безпеку, на інформацію, на вибір і на захист своєї думки.

Православні свята:

Святкування ікони Божої Матері, іменованої Державна.

День пам’яті свщенномученика Феодота, єпископа Киринейского.

Святого Арсенія, єпископа Тверського.

Триває Великий піст.

15 березня Іменини відзначають: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій.

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Прикмети на 15 березня:

Сніг іде вранці – чекайте гарного врожаю зернових культур.

Заметіль і снігопади на Федота Вітроноса – прикмета того, що перша трава з’явиться дуже пізно.

Довгі бурульки – весна буде довгою.

Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим.

Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.

Сонце світить опівдні – це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг “надути” будь-яку хворобу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.