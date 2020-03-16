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Факти / Lifestyle

Календар свят на березень 2020

У березні в Україні буде один державний вихідний – 8 березня (неділя), який переноситься на 9 березня.

У цьому місяці буде також досить багато різноманітних свят.

Список свят у березні:

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – Міжнародний день діджея
  • 9 березня – День землевпорядника
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 17 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
  • 18 березня – День працівника податкової та митної служби України
  • 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності c народами, які борються прoти расизму і расової дискримінації

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

  • 21 березня – Всесвітній день поезії
  • 21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації
  • 21 березня – Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів
  • 22 березня – День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі
  • 25 березня – День Служби безпеки України
  • 26 березня – День Внутрішніх військ МВС України
  • 27 березня – Міжнародний день театру

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.

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