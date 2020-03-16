Великий піст розпочався в понеділок, 2 березня, а закінчиться напередодні Великодня – в суботу, 18 квітня.

Великодній піст – найсуворіший і найголовніший. Крім обмежень у харчуванні, віряни повинні відмовитися від веселощів, радості та мають приділяти час духовному розвитку в пам’ять про сорокаденний піст Ісуса.

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Загальна тривалість Великого посту становить 48 днів, а починається він за сім тижнів до Христового Воскресіння.

Великий піст потрібен кожному для того, щоб очиститися від гріхів і підготувати свою душу до світлого свята.

Раніше Факти ICTV писали, коли і що можна їсти у Великий піст 2020, а також розповідали про правила та заборони.